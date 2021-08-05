أنغام ووائل جسار يجتمعان في حفلات “صيف الشرقية” بالسعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة المصرية أنغام، عن إحياء حفل غنائي مع النجم اللبناني وائل جسار في السعودية، الأسبوع المقبل، ضمن حفلات صيف الشرقية، التي تقام تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، صورة البوستر الرسمي للإعلان عن حفلها مع وائل جسار في مدينة الشرقية، الذي كشف أن الحفل سيكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل، وأن الجمهور يمكنه حجز التذاكر إلكترونياً.

وشوقت الفنانة المصرية جمهورها في السعودية إلى حفلها، حيث علقت على الصورة التي نشرتها، قائلة: “انتظروني في حفلات صيف الشرقية يوم الخميس 12 أغسطس.. تباع التذاكر ابتداء من غدٍ 5 أغسطس إلكترونياً”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي نشرتها أنغام، وأبدوا سعادتهم وشوقهم لحضور حفلها مع وائل جسار، فيما طالبها الكثيرون بإحياء حفل غنائي في بلدانهم.

يذكر أن أنغام قد طرحت في أول أيام عيد الأضحى، “ديو” غنائياً يجمعها مع الفنان اللبناني وائل كفوري، في أول تعاون بينهما، والذي شهد أيضًا غناء كفوري لأول مرة باللهجة المصرية.

أغنية “برضو بتوحشني” من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، ومكس وماستر أمير محروس، وإنتاج شركة روزام.

بينما أحيا الفنان وائل جسار، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حفلين غنائيين في مصر وسط حضور جماهيري ضخم: الأول بمدينة الإسكندرية، والثاني في مدينة العلمين الجديدة.

كما احتفل وائل جسار منذ أيام بعيد ميلاد ابنته الكبرى “مارلين”، متمنياً لها العديد من الأيام الحلوة والعمر المديد، حيث نشر عبر صفحته على “إنستغرام”، صورة تجمعه بابنته “مارلين”، التي أصبحت فتاة مراهقة ظهر خلالها مدى الشبه الكبير بينهما في الملامح.

وعلق النجم اللبناني علي صورته مع ابنته، قائلاً: “حياتي أنت يا بنتي الله يخليلي ياكي وعقبال المية سنة والله يعطيكي أيام حلوة”.