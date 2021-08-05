حنان مطاوع أنيقة وأسما شريف منير بـ"الكاجوال".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان ملون أنيق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسما شريف منير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

رامي جمال

نشر المطرب رامي جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهر فيها في عرض البحر، أثناء قضاء عطلته الصيفية.

كندة حنا

نشرت الفنانة كندة حنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية.

إيناس عز الدين

نشرت المطربة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سامو زين

نشر الفنان سامو زين صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل طائرة، وعلقت:"العودة إلى القاهرة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة كاجوال، ونظارة شمسية، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس قصيرة، من أحدث ظهور لها.