“لايف ستايلز ستوديوز” تحيي ذكرى انفجار 4 آب: “قومي وقفي يا بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، من خلال صفحات الشركة الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعادت “لايف ستايلز ستوديوز” نشر فيديو كليب أغنية “قومي وقفي يا بيروت” التي قدّمتها الفنانة ريم الشريف دعمًا للشعب اللبناني وتشجيعًا وأملاً في النهوض من الدمار واعادة إعمار بيروت وعودتها الى مجدها ومكانتها الحضارية بعدما تهدمت جراء انفجار الرابع من آب الفائت والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والشهداء.

وأرفقت “لايف ستايلز ستوديوز” كليب الأغنية برسالة مؤثرة عن العاصمة اللبنانية وقالت: “تليق بكِ الحياة يا بيروت.. عاصمة الفن والثقافة والإبداع. انفجار مرفأ بيروت شاهدوا أغنية “قومي وقفي يا بيروت” للنجمة ريم الشريف”.

الجدير ذكره أن كليب “قومي وقفي يا بيروت” تم تصويره في لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد الذي ترجم الأغنية إلى مشهدية رائعة تنقل اللبنانيين من حالة الألم الى حالة الأمل.

ولاقى منشور “لايف ستايلز ستوديوز” تفاعلًا واسعًا من المتابعين، إذ وجّه الجمهور العربي عبره رسائل حب ودعم الى العاصمة اللبنانية للعودة قريباً الى رونقها وجمالها ونفض الغبار عنها.