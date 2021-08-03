شاهد .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة ” حنان ترك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:57 مساءً - نشرت الفنانة ” حنان ترك ” صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك في أحدث ظهور لها .

وظهرت حنان ترك في الصورة وهي تجلس على الأرض بأحد الحدائق .. وأرفقتها بتعليق تحدثت من خلاله عن سر المحبة والقبول لدى بعض الأشخاص

فكتبت في تعليقها قائلة : ” أحياناً نتساءل عن سر القبول والمحبة لشخص ما .. فتأتي الإجابة في الآية ٩٦ من سورة مريم (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا) ” .

وتابعت حنان ترك : ” فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء .. فاللهم اكتب لنا محبة في السماء وقبولا في الأرض ” .