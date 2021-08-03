الممثلة الأميركية كاثي غريفين تكشف عن إصابتها بسرطان في الرئة

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نيويورك: كشفت الممثلة والفكاهية الأميركية كاثي غريفين عن إصابتها بسرطان في الرئة اليسرى يتطلّب علاجه استئصالا جزئيا، مع الإشارة إلى أن التحاليل الطبية مشجّعة.

وكتبت الممثلة التي شاركت في فيلم "ذي كايبل غاي" على تويتر الإثنين "سأخضع لعملية لاستئصال نصف رئتي اليسرى. نعم، أنا أعاني من سرطان في الرئة في حين أنني لم أدخّن يوما التبغ".

وأردفت الفكاهية البالغة 60 عاما إن "الأطباء متفائلون جدّا نظرا إلى أن السرطان لا يزال في المرحلة الأولى من التقدّم وهو محصور برئتي اليسرى".

وكانت كاثي غريفين الحائزة جائزتي "إيمي" والتي شاركت لمدّة 10 سنوات في إحياء سهرة ليلة رأس السنة على "سي ان ان" قد أثارت جدلا في العام 2017 بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها وهي تحمل ما يشبه رأسا مقطوعا مضرّجا بالدماء فيه ملامح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشكّلت تلك الحادثة ضربة لمسيرة الممثلة التي خسرت عقدها مع "سي ان ان" واضطرت إلى إلغاء عدّة عروض، بالرغم من نشر فيديو قدّمت فيه الاعتذار. وتلقّت غريفين أيضا تهديدات بالقتل.