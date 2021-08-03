نجوى كرم: “وحياتك لو بتشوف شو صاير فيّي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ 39 دقيقة

بعد النجاح الكبير الذي حصدته الفنانة اللبنانية نجوى كرم من خلال أغنيتها الجديدة “مغرومة 2″، تواصل نجوى التسويق للأغنية.

فنشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، صورتين من إطلالتها، بالـ”Jumpsuit” باللون الزهري الذي ظهرت فيه بالكليب، وعلّقت عليه من كلمات الأغنية: “وحياتك لو بتشوف شو صاير فيّي.. كلّ شي صاير مكشوف..وعم يحكو عليّي..”، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور والكلمات.

يُذكر أن فيديو كليب “مغرومة 2” حقق نجاحاً بارزاً، إذ تخطى الـ5 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد أيام قليلة من صدوره.

“مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع موسيقي داني حلو، أما الكليب فقد تم تصويره بعدسة المخرج اللبناني حسن غدار.