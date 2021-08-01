أسما شريف منير تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المذيعة أسما شريف منير، متابعيها، صورًا في أحدث ظهور لها.

وظهرت أسما في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة شبابية، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وأعربت أسما عن إعجابها بملابس القطن الواسعة، مضيفة: "بقت محتلة دولابي بجد، أكتر لبس مريح في الدنيا".

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.