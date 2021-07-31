شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها "الجو حلو".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا منذ قليل أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "الجو حلو"، عبر قناتها على موقع اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الغنائي شريف عبيد، وتلحين محمد يحيي، وتوزيع أمين نبيل، وتظهر نيكول خلال الكليب بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

وتقول كلمات الأغنية:

حتخنقني حجري ومش حينفع تلحقني

مش حتشوف وشّي وادي دقني

ما بحبّش الّي يزهقني ولّا يضايقني

حتخنقني حجري ومش حينفع تلحقني

مش حتشوف وشّي وادي دقني

ما بحبّش الّي يزهقني ولّا يضايقني

الجوّ حلو ومش ناقصة تخنقنا ناس اصلاً ناقصة

اصل الحكاية ماهيش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة

واالله ياابني ماهيش ناقصة تخنقنا ناس اصلاً ناقصة

اصل الحكاية ماهيش ناقصة ما تفوّقونا كده برقصة

تفرفشني تاخد عيني منّي وايه يعني وححبّك لما تدلّعني

انما تتعبني وتوجعني يبقى حتوحشني

تفرفشني تاخد عيني منّي وايه يعني وححبّك لما تدلّعني

انما تتعبني وتوجعني يبقى حتوحشني

ما الجوّ حلو ومش ناقصة تخنقنا ناس اصلاً ناقصة

وتعود النجمة اللبنانية نيكول سابا من خلال أغنية "الجو حلو"، بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية، وتعتبر أغنية "الجو حلو" مفاجأة لجمهورها خاصة أن المزيكا الخاصة بها تحمل أجواء البهجة والطاقة الإيجابية وهو ما يتسم بيها أغنياتها باستمرار.

وكانت اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت نيكول سابا بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "هفضل أحلم".