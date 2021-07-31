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شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح مكتبة الإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار هشام خرما لتقديم حفل غنائي على مسرح مكتبة الإسكندرية اليوم السبت فى تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك ضمن مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن المقرر أن يقدم خرما خلال الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية المتميزه مثل "كان، سهلة، بسيطة، اليقين".
جدير بالذكر أن الموسيقار هشام خارما وضع مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم «ماكو»، أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا بوضعه موسيقى مسلسل "النهاية"، كما ينشغل حاليًا بوضع الموسيقى التصويرية لأول فيلم ثري دي عربي "يوم 13"، وسط تحضيره لإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد.
هشام خرما (2)
يذكر أن الموسيقار هشام خرما شارك في العديد من المناسبات الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقار عمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.
كما تعاون مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire فى عملها الفنى ولدت حرة "Born Free" والذي سيتم إطلاقه قريبا، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في رمضان 2020.
هشام خرما