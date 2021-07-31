أمريكا ترجّح فرض قيود جديدة لمواجهة فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

رجّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن تُصدر قريباً في الولايات المتّحدة توصيات أو تُفرض قيود صحيّة جديدة لمواجهة كورونا، مرحّباً في الوقت نفسه بعودة عجلة التطعيمات إلى الدوران بسرعة.



وردّاً على سؤال عمّا إذا كان ينبغي على الأمريكيين توقّع صدور توصيات إضافية من السلطات الصحية أو إجراءات ملزمة جديدة، قال بايدن للصحفيين: "على الأرجح".

إلا أنّ الرئيس الأمريكي لم يذكر نوع الإجراءات التي كان يتحدّث عنها، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الفيدرالية الأمريكية، وكذلك مسؤولون محليون وشركات، بتشديد البروتوكولات الصحية.

وعلى الرغم من ذلك قال بايدن إنّ الولايات المتّحدة شهدت الخميس "يوماً جيداً" لناحية التطعيم، إذ جرى إعطاء نحو مليون حقنة، في الوقت الذي تعمل فيه إدارته على تسريع عجلة التلقيح التي شهدت تراجعاً بطيئاً.

وأدلى بايدن بتصريحه قبيل مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية الرئاسية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وفي مواجهة المتحورة "دلتا" السريعة الانتشار، أوصت السلطات الأمريكية مواطنيها الموجودين في أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير، بأن يضعوا كمامات في الأماكن الداخلية حتّى لو كانوا ملقّحين بالكامل.