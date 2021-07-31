رسالة سميرة سعيد لملك المغرب في عيد العرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الديفا سميرة سعيد، رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، والشعب المغربي الشقيق، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمغرب.

ونشرت الديفا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لملك المغرب، وعلّقت: "في الذكرى الـ22 لتولي صاحب الجلالة محمد السادس مقاليد الحكم.. أتمنى لجلالته دوام الصحة والعافية.. ولمغربنا دوام الأمن والأمان.. وأن يظل ترابنا واحداً موحداً في ظل عرشنا المجيد".

ويصادف يوم الجمعة ذكرى عيد العرش في المغرب، والتي توافق هذا العام مرور 22 عاما على تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة.

يذكر أن أخر أعمال الديفا سميرة سعيد، أغنية "مون شيري mon chéri" والتي طرحتها مؤخرا، من كلمات محمد القاياتي، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز.