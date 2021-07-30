شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى فى الذكرى 101 لميلاد والدها ملك الترسو: وحشتنى يا حبيب العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة رانيا فريد شوقى، الذكرى 101 لميلاد والدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقى، الملك بـ"وحش الشاشة" و"ملك الترسو"، الذى توافق اليوم الجمعة، حيث إنه مواليد 30 يوليو 1920، معبرة عن اشتياقها له وداعية اللع أن يكون عيده فى الجنة.



فريد شوقى

ونشرت رانيا، صورة لوالدها الفنان الراحل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "حبيبى النهاردة عيد ميلادك كان أحلى عيد، كل سنة وانت طيب، إن شاء الله عيدك فى الجنة أحلى، وحشتنى أوى يا حبيب العمر".





وكانت الفنانة رانيا فريد شوقى، حرصت منذ أيام قليلة، على رثاء والدها فى ذكرى وفاته الثالثة والعشرين، حيث رحل يوم 27 يوليو من عام 1998 بعد رحلة مع الفن والحياة استطاع خلالها أن يسجل اسمه فى سجل التاريخ كأحد عمالقة الفن ورواده وأن يخلد اسمه دائما فى ذاكرة الملايين ويحصد العديد من الألقاب ومنها الملك ووحش الشاشة وملك الترسو، ويصل لمكانة لم يصل إليها غيره من الفنانين.

ونشرت رانيا، عبر حسابها على انستجرام، صورة قديمة مع والدها، وعلقت عليها:" 23 سنة على غيابك عنى كلام العالم لا يكفى عشان أوصف حبى ليك مافيش يوم مر عليا وانت مش معايا أو بتكلم عنك دعائى ليك لا ينقطع، ومن نعم ربنا الكبيرة أوى عليا انى بنتك يا أحن وأطيب وأعظم أب، وحشتنى أوى ومفتقده حضنك حصن الأمان و السعادة ليا، أنا عايشه بيك يا روح روحى، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".