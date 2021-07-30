معاقبة ليلى اسكندر في السعودية بتهم “الخداع والتضليل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت وزارة التجارة السعودية تغريم الفنانين السعودي حبيب الحبيب والفنانة اللبنانية ليلى إسكندر إلى جانب اثنين من مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي: الكويتي أحمد عبدالله السالم ونازلي جان كوز، مبلغ 40 ألف ريال سعودي (11 ألف دولار أميركي)، لإقدامهم على “خداع وتضليل المستهلك” عبر حساباتهم على تطبيق “سناب شات”.

وجاء في قرار الوزارة المنشور في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنّ المذكورين “خالفوا نظام التجارة الإلكترونية، من خلال الإعلان عن نشاط الوساطة في سوق العملات الأجنبية (فوركس) المحظور وتشجيع التعامل مع شركات غير مرخصة”.

وكانت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية “الفوركس” غير المرخص في السعودية، حذّرت من طرق وأساليب جديدة تمتهنها شركات وأشخاص غير مرخصين للترويج عن أعمالهم غير المشروعة.

وتضم اللجنة الدائمة في عضويتها وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي.