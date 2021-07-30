شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وعبير صبرى بصحبة نجم الكرة البرازيلى رونالدينهو.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة بصحبة النجمة إلهام شاهين، ونجم الكرة البرازيلى رونالدينيو، من كواليس احتفالية أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، للتضامن مع مصابى انفجار مرفأ بيروت، وعلقت: "احتفالية تضامن مع مصابى انفجار مرفأ بيروت الحبيبة مع رونالدينهو.. كل السلامة للبنان وأهله".

وحرصت النجمة إلهام شاهين على زيارة بيروت فى ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، حيث زارت النصب التذكاري لشهداء الانفجار لوضع إكليل الزهور عليها، ونشرت مجموعة صور من الزيارة عبر حسابها بموقع إنستجرام، مصحوبة بتعليق: "وصلت لبيروت وذهبت فورا من المطار إلى النصب التذكاري لشهداء انفجار 4 أغسطس.. لأضع إكليل الزهور وأتقابل مع زملاء ضحايا الانفجار من رجال الإطفاء".