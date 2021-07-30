بالصور| بيتر ميمي يعلن عن سلسلة أفلام ومسلسلات تُنتج الفترة المُقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج بيتر ميمي، عن مشاريعه الفنية الجديدة، التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المُقبلة.

ونشر بيتر عدة صور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقًا "بسم الله نبدأ، سلسلة أفلام ومسلسلات ستنتج الفترة القادمة داخل قضبان عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات".

وتابع "مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط والهاكر يوسف الهرم ودليلة والطيار السعودي فيصل في مقابلة الشخص الأخطر والأعنف والخارق لطبيعة البشر دكتور يونس"، وذيل تعليقه بـ"هاشتاج: المستضعفون".

جدير بالذكر أن بيتر ميمي، شارك في السباق الرمضاني لعام 2021 بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويستعد لإطلاق فيلمه السينمائي الجديد "موسى" بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار.