فن ومشاهير

بالصور| بيتر ميمي يعلن عن سلسلة أفلام ومسلسلات تُنتج الفترة المُقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج بيتر ميمي، عن مشاريعه الفنية الجديدة، التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المُقبلة.

ونشر بيتر عدة صور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقًا "بسم الله نبدأ، سلسلة أفلام ومسلسلات ستنتج الفترة القادمة داخل قضبان عالم مشترك، مع دمج الأحداث والشخصيات".

وتابع "مهندس الميكاترونيكس يحيى صالح الخياط والهاكر يوسف الهرم ودليلة والطيار السعودي فيصل في مقابلة الشخص الأخطر والأعنف والخارق لطبيعة البشر دكتور يونس"، وذيل تعليقه بـ"هاشتاج: المستضعفون".

جدير بالذكر أن بيتر ميمي، شارك في السباق الرمضاني لعام 2021 بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويستعد لإطلاق فيلمه السينمائي الجديد "موسى" بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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