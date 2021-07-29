شكرا لقرائتكم خبر عن 220 مليون دولار من نصيب Cruella بعد شهرين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم ديزنى الجديد Cruella إلى 220 مليونا و 905 آلاف دولار منذ طرحه بدور العرض يوم 28 مايو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 84 مليونًا و 805 آلاف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 136 مليونًا و 100 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

كما حقق العمل 21 مليونًا و300 ألف دولار فى العرض الافتتاحى، وذلك قبل وصوله إلى جميع الدول حول العالم، حيث من المقرر أن يصل خلال الفترة المقبلة إلى عدد أكبر من دول العالم.

ويدورالعمل حول شخصية البارونة Cruella، وهى نفس الشخصية الشريرة التى سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

كما منحت شركة ديزنى، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى دور العرض السينمائى ومنصة ديزنى بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة فى عملية التجديد.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة The Hollywood Reporter فإن شركة ديزنى العالمية قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التى حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.