شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة ينتهى من تصوير أغنيتين يتم طرحهما تباعا خلال موسم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، أولهما "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.

والأغنية الثانية "من كتر يا دنيا"، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين علي فترهةمتباعدة بموسم الصيف الحالي علي يوتيوب.

يذكر أن أحمد شيبة قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.