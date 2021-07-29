دلال عبد العزيز في وضع صعب

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"الخليج 365": كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، إن شائعة وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز أصابت الأسرة بصدمة كبيرة.

وأوضح رضوان ، خلال برنامجه "مساء dmc"، أن الفريق المعالج يبذل مجهودا كبيرا للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أن الوضع الصحي للأسف صعب وليس سهلا على الإطلاق.

وأكد أن هناك حالة من عدم الاستقرار، وقال: "كل ساعة مفاجأة، للأسف الشديد، الموضوع صعب، أرجوا من كل السادة الصحفيين والإعلاميين متتكلمش علينا"، مطالبا الجميع بالدعاء إلى الفنانة القديرة.

وعن رد فعل الأسرة من شائعة وفاة دلال عبد العزيز، أوضح أن زوجته دنيا سمير غانم كانت نائمة وقت الشائعة وفوجئت بكم من رسائل ومكالمات عزاء وعاشت وقت صعب جدآ، مضيفا أنه استقبل رسائل تعزية وتليفونات بعدما اتنشر الخبر في أكثر من موقع.

ونفت أسرة دلال عبد العزيز، يوم السبت الماضي، شائعة وفاتها، وقالت إنها مازالت في المستشفى وحالتها مستقرة، حيث نشر الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي التابعة له طالباً من الذين يتسرعون بنشر الأخبار أن يتحروا الدقة.

وأصيبت الفنانة دلال عبد بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.

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