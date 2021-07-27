ندى بسيوني: حفظ الله تونس أرضا وشعبا وجيشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة ندى بسيوني، رسالة للشعب التونسي بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

ونشرت ندى، علم تونس عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "‏حفظ الله تونس أرضا وشعبا وجيشا.. الثورة التونسية‬".

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.

وأعلن سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو.

جاءت قرارات سعيد عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي.