رونالدينيو في بيروت؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

يبدأ نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو جولة الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت الساعة 3:30 بعد الظهر من فوج الاطفاء في الكرنتينا على ان ينتقل بعدها الى حرم مرفأ بيروت حيث يضع إكليلا من الزهر تحية لأرواح الضحايا، ليزور بعدها مركز الدفاع المدني في المرفأ، ومن ثم عددا من الجمعيات التي شاركت في اعادة الاعمار واغاثة المتضررين. وتأتي المبادرة “تضامناً مع لبنان واللبنانيين”.

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن 19 بحسب البنك الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة (العملة المحلية) أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأميركي.