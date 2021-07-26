وفاء عامر تقدم بلاغًا للنائب العام ضد صحفية اتهمتها بدهس شخص

محمد الفلاح - وفاء عامر تقدم بلاغا للنائب العام ضد صحفية اتهمتها بدهس شخص

الإثنين 26 يوليه 2021

قررت الفنانة المصرية وفاء عامر، اللجوء إلى النائب العام والقضاء، بعد اتهام صحفية لها بالتسبب بمقتل شخص دهسًا بسيارتها، ثم لاذت بالفرار.



وأعلن شعبان سعيد، محامي الفنانة وفاء عامر، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد صحفية تدعى سارة فرید، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وجاء في البلاغ أن وفاء عامر“فوجئت بسارة التي تدعي أنها تعمل صحفية في عدد من الفضائيات، ونشرها أخبارًا كاذبة وملفقه بغرض الإساءة والتشهير بها“.

واتهمت الفنانة المصرية، في بلاغها، سارة فريد، بـ“اختلاق أخبار غير حقيقية تدعي فيها بأن الفنانة دهست أحد الأشخاص بسيارتها، ما أدى إلى سقوطه صريعًا“.

وتضمن البلاغ الذي تقدمت به وفاء عامر إلى النائب العام، أن الصحفية“ادعت بأن أجهزة الدولة تقوم بمجاملة المشاهير، والانحياز لهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك غير صحيح“.

كما اتهمت الفنانة المصرية، الصحفية التي نشرت هذه الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بـ“تسببها في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لها ولأسرتها جراء تلك الشائعات، التي افتعلتها المشكو بحقها بغرض الإساءة إلى سمعتها والتشهير بها، وقد تكون مأجورة لمصلحة خصوم أو منافسين لها“، على حد قولها.

وكانت وفاء عامر قد نفت منذ أيام الشائعة المنتشرة حول دهسها شخصًا بسيارتها وهروبها، حيث خرجت في بث مباشر عبر صفحتها على ”فيسبوك“، مؤكدة أنها فوجئت بصحفية ادعت عبر صفحتها على فيسبوك، بأن وفاء عامر دهست أحد الأشخاص بسيارتها، قبل أن يقوم حرسها الشخصي بتهريبها، مؤكدة أن“هذه الأنباء كاذبة“، وأنها ”لا تمتلك حراسًا شخصيين“.

وطالبت ”عامر“، الصحفية المذكرة بأن“تقدم دليلًا واحدًا على تلك الادعاءات“، مؤكدة أنها“لن تترك حقها وستأخذه بالقانون“.

وشاركت الفنانة وفاء عامر، في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل ”لحم غزال“، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب غادة عبدالرازق: شريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وعارفة عبدالرسول، وأحمد خليل، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وشريف دسوقي، وخالد محمود، ووليد فواز.