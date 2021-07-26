"اتلموا عليا وفتحوا الكيس بموس".. زكي فطين عبدالوهاب يتعرض للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

روى الفنان زكي فطين عبد الوهاب، قصة تعرضه لعملية سرقة في الشارع اليوم الأحد.

وكتب فطين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "النهاردة.. تعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالي الساعة 3.. كنت رايح أشحن كارت عداد الكهرباء وكنت تعبان، فقررت أخد تاكسي للبيت عشان مكنتش قادر أمشي".

وتابع: "قبل ما أوقف التاكسي، كنت شايل الحاجات في كيس بلاستيك والحاجة وقعت على الأرض واتلموا عليا تلاتة أو أربعة أشخاص.. واحد منهم قالي ماتوطيش يا فنان إحنا هنجيبها وبدأوا في لم الحاجات".

وأوضح: "رجعت البيت أبص في الكيس ملقتش المحفظة، ولقيت الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة في منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص أخدوا المحفظة بالفلوس وبس".

جدير بالذكر أن آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وعرض في شهر رمضان الماضي.

