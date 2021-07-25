ديباي يقود برشلونة للفوز ودياً على جيرونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حقق فريق برشلونة فوزاً ودياً على حساب نظيره فريق جيرونا، بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، على أرضية ملعب ” يوهان كرويف آرينا “.

وافتتح مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم، ممفيس ديباي، رصيده التهديفي مع فريقه الجديد برشلونة، عندما ساهم في فوزه على مواطنه جيرونا من الدرجة الثانية 3-1، السبت، في مباراة ودية إعدادية للموسم الجديد.

وسجل ديباي، المنتقل إلى صفوف النادي الكتالوني في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، بعدما افتتح جيرارد بيكيه التسجيل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء أيضا، وأضاف الألباني ري ماناي الثاني بعد ثلاث دقائق.

وسجل جورج ساباراين الهدف الوحيد لجيرونا في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ويلتقي برشلونة مع شتوتغارت الألماني، السبت المقبل، ثم سالزبورغ النمساوي في الرابع من الشهر المقبل، قبل استضافة يوفنتوس الإيطالي في الثامن منه في كأس جوان غامبر.