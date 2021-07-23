“نتفليكس” تعلن توقف تصوير مسلسل توبا بويوكستون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شبكة “نتفليكس” تركيا إيقاف تصوير مسلسل “ذات أخرى”، بسبب إصابة بطلة العمل توبا بويوكستون بفيروس كورونا.

وتأتي إصابة بويوكستون بكورونا بعد أيام من حضورها حفل زفاف ايرام تومر، وانتشار فيديو لها وهي ترقص بحماس دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصّة بفيروس كورونا.

مسلسل “ذات أخرى” يروي قصة ثلاث صديقات من المدرسة، تسير حياتهنّ على ما يُرام، لكن مرض واحدة منهن بالسرطان يُغيّر كلّ شيء.

وكان التصوير بدأ منذ أكثر من أسبوع. ويُشارك في بطولة العمل المغنّي مراد بوز، الذي يُقيم علاقة حبّ مع توبا، بحسب كثير من المواقع التركية، وتسبّب انضمامه إلى العمل بأزمة في مواقع التصوير، إذ احتجّ بعض الممثلين على مشاركته، وتحدّثوا مع المنتج قائلين: “لماذا يؤدّي الدور الرئيسيّ مغنٍّ لا ممثّل؟”.

وانضمّ بوز إلى العمل بعد توقيعه العقد بسريّة تامّة، وتمّ التريث في إعلان انضمامه إلى المسلسل إلى ما بعد اكتمال الفريق؛ وذلك بعد توبا مباشرة. وعندما سئل إن كان يعيش علاقة حب مع توبا أجاب قائلاً: “إننا نعمل معاً فقط”.

يضمّ العمل إلى جانب توبا ومراد بوز سيدا باكان، سيركان التونوراك، رضا كوجا أوغلو وفيرات تانيش.

يذكر أنّ فريق العمل فاجأ منذ أيام توبا بويوكستون بالاحتفال بعيد ميلادها في موقع التصوير.