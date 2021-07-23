المخرجة نور ارناؤوط تنعى والدة سلافة معمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت المخرجة والممثلة السورية نور ارناؤوط باسمها واسم شركة إيبيلا للإنتاج الفني، والدة الفنانة سلافة معمار .

وتقدمت الشركة لبطلتهم في مسلسلها الناجح "قلم حمرة" بوافر العزاء والدعاء للفقيدة بالرحمة وللأسرة بخالص العزاء.

كانت الفنانة شكران مرتجي، أعلنت عن وفاة والدة صديقتها الفنانة سلافة معمار.

وكتبت شكران، عبر حسابها على إنستجرام: "والدة الصديقة والنجم الغالية سلافة معمار في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت: "تعازيي الحارة لسلافة ولأفراد العائلة.. الله يصبرك يا حبيبتي".

وأضافت: "التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الإجتماعي والهاتف.. الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرا".

