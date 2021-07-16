“رسميا أنا في الكنافة”.. ميرهان عمرو تعلن خطوبتها على خالد عليش

كتب امير فتحي في الجمعة 16 يوليو 2021 08:43 صباحاً - أعلنت المذيعة المصرية ميرهان عمرو خطوبتها على مواطنها الفنان والمذيع خالد عليش وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ميرهان عمرو مجموعة صور من حفل الخطوبة، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها بالقول “رسميا.. أنا في الكناف”.

بدوره نشر خالد عليش نفس الصور وعلق عليها بالقول: “كملت الحتة الناقصة

”.

وكانت ميرهان عمرو تعمل خلال الفترة الماضية، مقدمة برامج رياضية في قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لحقوق منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما عملت ميرهان عمرو بالتزامن مع أون تايم سبورت، في إذاعة ميجا إف إم المحلية بمصر، إذ كانت تطل كل يوم خميس أسبوعيا من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهرًا.

وكان خالد عليش قد تعرض في يناير الماضي لانتقادات من قبل زوجته الأولى الممثلة ميما الشامي، بسبب معاملته لابنته.

وكتبت ميما الشامي على انستجرام:”عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسي الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا”.

وأضافت: “الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة”.