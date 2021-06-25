شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن حياة مايكل جاكسون فى ذكرى وفاته.. أبرزها حرق شعره أثناء تصوير إعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، حيث توفى 25 يونيو 2009، وهو الخبر الذى أحزن العالم حينها، حيث كان يمتلك جاكسون مكانة خاصة فى قلوب ملايين المعجبين حول العالم، وكان مايكل جاكسون من أشهر نجوم البوب خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بحيث لا يمكن إنكار عظمة موسيقاه، لكن كان هناك جانب آخر أثار الجدل والقلق بين محبيه، وهو اتهامه ثم تبرئته بالتحرش الجنسي بالأطفال، إلى جانب شخصيته الغريبة وحياته الشخصية الخاصة المثيرة، وفي هذا السياق نستعرض من خلال هذا التقرير 7 معلومات مهمة من حياة ملك البوب قد تكون لا تعرفها.





1- مايكل جاكسون له العديد من الألبومات لكن ألبوم Thriller يحافظ حتي الآن على مكانته متربعًا على عرش الأعلى مبيعاً في التاريخ حيث بيعت مليون نسخة في أول أسبوع، وبيع أكثر من 66 مليون نسخة حتى الآن، كذلك فاز الألبوم بـ 8 جوائز جرامي.



ذكري وفاة مايكل جاكسون

2- اعترف مايكل جاكسون قبل وفاته أن أغنية " billie jean " مأخوذة عن قصص حقيقة لنساء أخبروه أنه والد أبنائهم.



رقصة مايلك جاكسون

3- كان مايكل جاكسون يملك حقوق أغاني فرقة البيتلز، حيث تسبب شغف المغني بالفريق وحبه لأغانيهم في قيامه بشراء حقوق ملكية الأغاني عام 1985 مقابل 47 مليون دولار، ثم باعها إلى "سوني" عام 2008 نظير 750 مليون دولار.



مايكل جاكسون

4- جنى مايكل جاكسون 2 مليار دولار في حياته وأنفقها كلها، وقيل إنه كان مديناً بحوالي 350 مليون دولار قبل وفاته.

5- كان مايكل جاكسون من محبي الحيوانات، إلى حد قيامه بإنشاء حديقة حيوانات خاصة به في مزرعة "نيفرلاند"، التي امتلكها، وضمت المزرعة حيوانات مختلفة منها فيلة وزراف ولاما.

6- أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة خلال تصوير إعلان لأحد المنتجات عام 1984 بسبب خطأ غير مقصود، مما أدى إلى فقدان المغني شعره.

7- على عكس الشائع، لم يكن مايكل جاكسون مخترع رقصة "مشية القمر"، إذ يرجع الفضل للراقص جيفري دانيال الذي اشتهر بأداء الرقصة في منتصف السبعينيات.