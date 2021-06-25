يوسف الخال عن فيروز: "ذبذبات غير كونية وكيان أجمل من الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة فيروز.

ونشر الخال، صورة لها عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏ فيروز ما انقسمنا عليها، رجاءً خليها الأسطورة اللي رح تضلّ بالصورة اللي بنحبها، صورة الحلم، صورة لبنان اللي صار وهم".

وأضاف: "فيروز بكل أغنية خَلَقت وطن حقيقي بعقلنا وبجينات ولادنا.. جمالك يا فيروز وصوتك وصورتك هي ذبذبات غير كونية وكيان أجمل من هذا الوطن.. وأكيد خارجه".

وكشفت ريما رحباني، ابنة "جارة القمر" المطربة الكبيرة فيروز، عن صورة جديدة لوالدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وظهرت فيروز في الصورة إلى جوار ابنتها، وكتبت الأخيرة في تعليق لها "سيلفي والماضي خلفي".

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية فيروز نعت في يناير الماضي، الموسيقار الراحل إلياس الرحباني بعد وفاته من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر يناهز 83 عاما.

وشاركت فيروز، فيديو عبر صفحتها الرسمية يظهر الراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

وينتمي الراحل إلى عائلة الرحباني، وهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني.