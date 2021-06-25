افتتاح منتدى نوت ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة وتكريم فايزة الخرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

افتتحت ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، منتدى نوت لقضايا المرأة، بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي.

وقال الكاتب محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، إن جلسات المنتدى تعبير عن الحوار الفعال الذي يوجد به تغيير حقيقي

بينما قال الكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان، إن المهرجان يشرف بتكريم الدكتورة فايز الخرافي.

ثم قام "أبو العلا" بتقديم نبذة عن السيرة الذاتية والمناصب التي شغلتها خلال مسيرتها العلمية والعملية، ووصف مسيرتها ب"المدهشة".

وقالت دكتورة فايزة الخرافي: حقيقة لا أعرف كيف أتقدم بالشكر للسفيرة ميرفت التلاوي التي دعتني للمهرجان وجعلتني أشاهد ناس أحبهم.

وتابعت: أنا حصلت على البكالوريوس من جامعة عين شمس تخصص كيمياء، وعلاقتي بمصر لم ولن تنتهي، فمصر هي الأم الحنونة لكل العرب ولا ننكر علاقتنا الوطيدة ولا أتمنى أن تخدش هذه العلاقات اي شيء

وأضافت: أفتخر بأنني كويتية، والكويت مكنت المرأة بشكل قوي، والمرأة الكويتية منذ الأزل كانت مدبرة ومضحية

واستكملت: أول جامعة كويتية أنشأت عام ١٩٦٢، وكان رئيس الجامعة مصري وهو الدكتور عبدالفتاح إسماعيل وأتى بأساتذة من مصر.

واختتمت حديثها قائلة: أنا أول امرأة خليجية تحصل على درجة وزيرة، ونحن بالكويت اليوم لدينا قاضيات، والمرأة لها دورها وطريقتها في العطاء، وهي متفوقة وفي كلية الطب كنت أجد أن أكبر الأعداد من البنات، كما أن المرأة دخلت في المجال الاقتصادي وتفوقت به.