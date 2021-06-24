كريس وير يقنص جائزة “أنجوليم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاز الرسام الأمريكي كريس وير بالجائزة الكبرى لمدينة أنجوليم لسنة 2021، التي مُنحت رغم إلغاء الأنشطة العامة التي يحضرها جمهور عادة في مهرجان المدينة الدولي الشهير للقصص المصورة.

وتوّج فوز كريس وير (53 عاماً) بهذه الجائزة كامل المسيرة المهنية لمؤلف “جيمي كوريجان” و”راستي براون”، والتي تميّز فيها بأسلوب في هذا الفن يمكن التعرف إليه فوراً، وكان يُعتبر رمز الشرائط المصوّرة بلا منازع في الولايات المتحدة.

وأُعلن فوز وير، الذي يخلف الفرنسي إيمانويل جيبير، في بيان من دون إقامة احتفال لتوزيع الجوائز.

ولوير، الذي كان قد وصل إلى نهائيات مهرجان أنجوليم في السنوات الثلاث الأخيرة، سجلّ حافل بالأعمال، ويعرفه هواة الشرائط المصورة لاهتمامه بأدق تفاصيل الحياة العادية، يتعامل معها برسوم بسيطة ودقيقة، وبزوايا ناعمة وألوان ثابتة.

وارتفع حجم مبيعات الشرائط المصوّرة في فرنسا بنسبة 46% في 10 سنوات، وبلغ حجمها 591 مليون يورو عام 2020، وفق المركز الوطني للكتاب، ويعود ذلك إلى الإقبال على القصص المصورة اليابانية (المانجا).