زوج نانسي عجرم يطلب التحقيق معها في قضية مقتل محمد الموسى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 59 دقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إستدعاء النجمة نانسي عجرم الى التحقيق للمرّة الأولى في قضيّة مقتل محمد الموسى داخل منزلها قبل أشهر، كشف المحامي غابي جرمانوس المزيد من التفاصيل في حديث لـ “سكاي نيوز عربية”.

وصرّح المحامي غابي جرمانوس أن طبيب الأسنان فادي الهاشم هو من طلب استدعاء زوجته الفنانة نانسي عجرم للتحقيق معها بصفة شاهدة على الحادث فقط.

وكانت تقارير إعلامية محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قالوا في وقت سابق إن هذا الاستدعاء يأتي باعتباره مدعى عليها.

وأوضح جرمانوس أن الهدف من هذه الخطوة هو “إثبات أن فادي الهاشم لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، إن من حيث إطلاق النار وإن من حيث عدد الطلقات الّتي خرجت”.

وقال إن ما جرى تداوله بشأن صفة نانسي عجرم كان مغلوطا، فهي شاهدة وليست مدعى عليها، كما زعم البعض.

وكان السوري محمد الموسى قد تسلل إلى فيلا المطربة نانسي عجرم في نيو سهيلة، على بعد حوالى 20 كيلومترا شمالي بيروت، ليل الرابع من يناير الماضي، وهو ملثم ومسلح بمسدس.

ووصل موسى إلى غرفة نوم طفلات الهاشم ونانسي الثلاث، وهدده بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه وأطلق النار على المهاجم وأرداه قتيلا بـ18 رصاصة، بحسب شهادة الهاشم، الذي أكد أن ما حدث دفاع عن النفس.