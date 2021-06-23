بالصور.. نجوم الفن يشاركون تامر حسني فرحته بعرض فيلمه الجديد "مش أنا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقام الفنان المصري تامر حسني، عرضا خاصا لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "مش أنا" في إحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، على مشاركة النجم تامر حسني فرحته ببدء عرض الفيلم، مساء الثلاثاء، ومن أبرزهم الفنان الكوميدي علي ربيع، والمطرب مصطفى قمر وزوجته، وأوس أوس، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني.

كما حضرت الفنانة إلهام عبدالبديع وعصام السقا وإسلام جمال والموزع توما وهاني محروس وعدد من الصحفيين والإعلاميين.







فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني، ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وهو إنتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقي.

وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" الذي يجسد دوره تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها، لأنها محور حياته، وتدور الأحداث في قالب كوميدي إنساني.



