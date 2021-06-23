كارول سماحة جريئة ونادية الجندي بإطلالة عشرينية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بفستان "بنفسجي" أنيق.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها جالسة على الرمال، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق من أمام "حمام السباحة".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر" أبيض أنيق.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "شورت" قصير، نظارة شمسية.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بملابس كاجوال، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"مايوه" من أمام حمام السباحة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.