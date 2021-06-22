شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري مع مارسيلو نجم ريال مدريد في دبي .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضي الفنان ماجد المصري، عطلته الصيفية الحالية في مدينة دبي الإماراتية، حيث شارك منذ قليل، ببعض الصور التي توثق رحلته عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والتي ظهر فيها برفقة النجم البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد الإسباني.

واستقبل المصري عدد كبير من التعليقات على البوست الذى نشره منذ قليل، والتي جاء بعضها بتوجيه بعض الرسائل للنجم البرازيلي الذى ظهر برفقه المصري في الصورة داخل أحد فنادق دبي.



ماجد المصري ومارسيلو فى دبي



ماجد المصري ومارسيلو

تأتي هذه الصور للنجم ماجد المصري، بعد فترة من احتفاله بعيد ميلاد زوجته فى حفل اقتصر على حضور بعض الأصدقاء من الوسط الفنى والمقربين منه، منهم الإعلامية بوسى شلبى، المطرب مصطفى حجاج، الذى قام بالغناء خلال الحفل مجموعة من أغانيه منها أغنية "خطوة"، فى أحد الأماكن التى تطل على نيل القاهرة.