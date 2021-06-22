هيفاء وهبي باربي في جلسة تصوير جديدة وتحضر لمشروع آخر في مصر

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة لها من جلسة تصوير حديثة تتقمص فيها شخصية لعبة الأطفال الشهيرة "باربي"بوقفتها وحركة يديها، وطريقة لباسهل وشعرها الأشقر.

وحققت الصورة التي نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام حوالي ربع مليون مشاهدة خلال ساعات. وعلقت عليها بجملة من أغنيتها الجديدة "لو كنت" تقول فيها: "لو كنت لعبة .. كنت هابقى عروسة باربي لابسة بامبي

وانتوا؟".

يذكر أن أغنية "لو كنت" التي جمعتها بالفنان المصري "أكرم حسني" حققت حتى الآن حوالي 6 ملايين وربع المليون مشاهدة في أقل من أسبوع.

على صعيد آخر، ستعود وهبي إلى مصر خلال الفترة القادمة للاتفاق على أكثر من مشروع فني جديد، بالإضافة إلى مشروع جديد يجمعها بأكرم حسني تتكتم عن تفاصيله لحين إنهاء كافة التحضيرات الخاصة به.