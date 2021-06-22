في ندوة "الخليج 365".. حمادة هلال يغني لـ عبدالحليم حافظ ومحمد فوزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استضاف موقع الخليج 365، النجم حمادة هلال في ندوة خاصة عن نجاح مسلسله الدرامي "المداح" الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

وغنى "هلال" خلال الندوة للفنان الراحل عبدالحليم حافظ في ذكرى ميلاده أغنية "نعم يا حبيبي"، بينما قدم للفنان الراحل محمد فوزي أغنية "مال القمر ماله".

وتحدث خلال الندوة عن زيارته لقرية حليم "الحلوات"، ولمنزله في الزمالك، مشيرًا إلى أن أسرة الفنان الراحل أهدته "كرافتة" مازال يحتفظ بها لليوم، ويحرص على الحفاظ عليها.

وقال حمادة هلال، إنه يعشق الفنان محمد فوزي، مؤكدًا أنه على استعداد لتجسيد شخصية محمد فوزي في عمل فني.

جدير بالذكر أن مسلسل" المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.