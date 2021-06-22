نوال الزغبي بدون مكياج ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من مدينة دهب خلال قضاء عطلتها الصيفية.

راغب علامة

نشر السوبر ستار راغب علامة صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ جذاب.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير جذاب.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بفستان أبيض قصير.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت دون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

أمل رزق

نشر الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

بسنت صيام

نشرت الفنانة بسنت صيام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.