شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام محمد علي وياسر ماهر ومحمد عبد الجواد ضيوف مديحة حمدى بصالونها الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف صالون الفنانة مديحة حمدى الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، تحت عنوان "أنا المواطن"، للمخرجة إنعام محمد علي والفنان ياسر علي ماهر والفنان محمد عبد الجواد، مع تقديم فقرات غنائية للمطربة فاطمة محمد علي والمطرب مالك فارس، وذلك في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل 27 يونيو بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع.

واستضاف صالون الفنانة مديحة حمدى الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مؤخرا المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج هانى لاشين، واللذان تحدثا عن أعمالهم الفنية التي قدموها في السينما المصرية وحققت نجاحا كبيرا، كما حضر عدد من الفنانين الذين شاركوا في أعمالهم الفنية.

وكانت الفنانة مديحة حمدى، قد كرمت مؤخرا خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.

وقامت الفنانة مديحة حمدى خلال الحفل بتكريم كل من: الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة وداد بشير، والفنانة آمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والإعلامية سحر عباس، وكذلك كرمت اسم الدكتورة عبلة الكحلاوى وتسلم درع التكريم ابنتها مروة ياسين، وأيضا اسم الفنانة شويكار وتسلم درع التكريم شقيقتها شريفة، واسم الفنانة سامية أمين وتسلم درع التكريم زوجها المخرج مصطفى الدمرداش، كما كرمت عددا من السفراء ونائبات البرلمان، بالإضافة إلى تكريم بعض أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.