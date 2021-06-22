شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فى صورة نادرة مع والده: "مفيش كلام هيوفى كل اللى عملته علشانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى النجم أمير كرارة، بنسب متابعة كبيرة من جماهيره ومحبيه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينتظرون باستمرار صوره العائلية ولقطات من كواليس أعماله وباستمرار، وانضم النجم أمير كرارة، لكوكبة النجوم المشاركين في احتفال عيد الأب، حيث شارك صورة نادرة تجمعه بوالده بمناسبة احياء فاعليات عيد الأب.



امير كرارة على فيس بوك

ونشر النجم أمير كرارة، صورة نادرة تجمعه بوالده على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، ووجه رسالة له قائلا: "مفيش حاجة ولا كلام هيوفى كل اللى عملته علشانى كل اللى أنا فيه ده بسببك بعد ربنا.. الله يرحمك"، ولقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى والدعاء لوالده بالرحمة.



امير كرارة فى صورة مع والده

وعلى جانب آخر، أكد النجم أمير كرارة لـ"الخليج 365"، أنه بصدد التجهيز لعمل جزء ثان من فيلم "كازابلانكا" قريبا، والذى كتب الجزء الأول له هشام هلال، وأخرجه بيتر ميمى، ولم يتم تحديد موعدا نهائيا لانطلاق التصوير، خاصة أن العمل مازال فى مرحلة الكتابة والتحضيرات الأولية.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

فيلم "كازابلانكا"، شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كلا من عمرو عبد الجليل وإياد نصار ولبلبة وغادة عادل وأحمد داش وآخرون، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وغيرهم.