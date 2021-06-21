شكرا لقرائتكم خبر عن احمد السقا مؤلف أغنية للمطرب محمد نور ترجع قصتها إلى 17 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع النجم أحمد السقا، بقاعدة جماهيرية كبيرة، وبمجرد إعلان مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة بتكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الابداعى، وذلك عن مشواره الفني الطويل، سواء بالأفلام السينمائية التي كان يتصدر إيرادات شباك التذاكر بها فهو من أهم نجوم الشباك، إلى الدراما التي يحرص الكثير على مشاهدة أعماله التليفزيونية.



احمد السقا

أحمد السقا ناجح بدرجة كبيرة في السينما والدراما، ولكن ما لا يعلمه الكثير بأنه شاعر أيضًا ويعمل على التأليف بين كل وقت والآخر، وكشف عن ذلك المطرب محمد نور في لقاء سابق في "تليفزيون الخليج 365"، قائلاً: "أحمد السقا شخص عملى جدا وزمان لما عملنا أغنية "قطر الحياة" فى فيلم "تيتو" كسر باب مكتب طارق العريان عشان يطلع منه الأورج عشان يسمع الأغنية، وطارق كان بيتحسر وقتها لأن الولد اللى كان معاه المفتاح مشى خلاص".

وأضاف محمد نور خلال لقائه فى "تليفزيون الخليج 365"، وقت فيلم "تيتو" أحمد السقا سمعنى كلمات قلتله دى حلوة جدا، وعملتها أغنية "مالك يا ترى" لحنتها ومحمد علام وزعها ونزلتها الصيف اللى فات بعد 17 سنة من وقت ما قالى كلماتها واتفاجئ بعد ما نزلت، وكلمنى وقالى الله يا نور جامدة جدا.



احمد السقا

وتابع محمد نور أنا بحب أحمد السقا جدا وإحنا بنعمل أغنية جديدة هايكون اسمها "المرة دى" وهتنزل في المينى ألبوم بتاعى قريب جدا، وبتعاون أيضا في الألبوم ده مع عزيز الشافعى وأسماء كبيرة أخرى هانقولها قريب ان شاء الله.



احمد السقا

النجم أحمد السقا حقق نجاحا كبيرا منذ ما يقرب من ربع قرن، واستطاع أن يثبت ذلك منذ تقديمه البطولة المطلقة الأولى فى فيلم "شورت وفانلة وكات" واستمر بعد ذلك محافظاً على مكانه حتى وقتنا هذا مقدما أفلام "أفريكانو"، "مافيا"، تيتو"، "الديلر"، "حرب أطاليا"، "الجزيرة"، "بابا"، "عن العشق والهوى"، "تيمور وشفيقة"، "الجزيرة 2"، وغيرها من الأفلام التى يعشقها الجمهور.