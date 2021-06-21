كندة حنا تكشف عن كواليس الجزء الثاني من الكندوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة السورية، كندة حنا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صوراً جديدة تكشف من خلالها عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل “الكندوش”، الذي عرض الجزء الأول منه ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وظهرت كندة حنا برفقة كل من: الفنانة القديرة سامية الجزائري والفنانة شكران مرتجى والفنان خالد شباط، وعلقت على المنشور قائلة: “شكراً لأبطال المسلسل الحقيقيين اللي دائماً بكونوا ورا الكاميرا ولاحقين كل تفصيل فينا.. وشكراً لنجوم العمل الست سامية والست صباح الجزائري والنجمة شكران مرتجى والنجم الكبير أيمن زيدان، مجرد وجودي معكم هو إضافة بحد ذاتها”.

كما تستعد الفنانة السورية كندة حنا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل 2022، من خلال مسلسل “روز”، إذ نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لسيناريو العمل الذي يخرجه عباس شرف، ومن تأليف طلال مارديني. وكشفت الفنانة السورية من خلال المنشور أنها ستلعب دور “روز”، وهو نفس اسم العمل الذي يتكون من عشر حلقات فقط.

يذكر أن كندة حنا أبدت استياءها الشديد من منتقدي شخصية “أمل”، التي جسَّدتها ضمن أحداث مسلسل “الكندوش”، الذي عُرض في رمضان الماضي، واعترفت كندة حنا بأخطاء المسلسل، خاصة بعدما استمعت إلى رأي كاتب المسلسل نفسه، وهو حسام تحسين بيك، الذي وافق رأي المنتقدين.

ونشرت كندة حنا صورةً لها برفقة كاتب المسلسل من الكواليس، وقالت في تعليق عبر حسابها في “إنستغرام”: “صورة وفيديو مع أساتذتي النجمة صباح الجزائري والنجم القدير حسام تحسين بيك.. من كواليس مسلسل الكندوش.. كتير كان في انتقاد لشخصيتي أمل بصمتها غير المبرر والقطعات غير المبررة لها.. كنت متلكن حاسة بزعل.. كل الانتقادات الصادقة لي تعرضت إلها الشخصية اخدتها بعين الاعتبار وأكيد زعلت بس اليوم حضرت لقاء النجم وكاتب العمل حسام تحسين بيك”.

وأضافت قائلة: “فرحت إنه هو كمان شايف متلنا وإنه حالة النص ما بتشبه الشي لي نعرض.. ومو غلط أبداً الإنسان إنه يجرب أحياناً وما تظبط توقعاته هاد طبيعي بس الأهم نتعلم من لي صار ونقدر نشتغل على مشروعنا بالطريقة الصحيحة لحتى نعمل تغير ويمكن أحياناً بكون هاد الطريق الوحيد حتى تبلش تتغير الأمور.. إن شاء الله بأعمال تانية بنقدر نعمل شي أهم، كل المحبة والتقدير”.

مسلسل الكندوش من ﺇﺧﺮاﺝ سمير حسين، وﺗﺄﻟﻴﻒ حسام تحسين بيك، ويشارك في بطولته أيمن رضا، محمد حداقي، سامية الجزائري وصباح الجزائري وشكران مرتجى، وغيرهم.