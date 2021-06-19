شكرا لقرائتكم خبر عن لكل نجم رقم.. نجوى فؤاد بتحب رقم 2 ووحش الشاشة متفق مع المدام و17 رقم الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياتنا نتفاءل ببعض الأشياء ونشعر بالانقباض من أشياء أخرى، ونحب بعض الأرقام ونستبشر بها خاصة إذا ارتبطت بأحداث سعيدة فى حياتنا، وبنفس المنطق نكره أرقاماً معينة أو أشياء معينة إذا ارتبطت فى ذاكرتنا باحداث سيئة.

وفى حياة نجوم الفن العديد من الأشياء والأرقام التى يتفاءلون بها، أو يتشائمون منها وكان لنجوم الزمن العديد من الحكايات مع الأرقام وكان بعضهم يعتبر أرقاماً معينة مفتاح حظه وسبباً للتفاؤل.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 نشرت المجلة موضوعاً عن الأرقام فى حياة النجوم وسألت عدداً منهم عن تلك الأرقام التى يتفاءلون بها ويرون أنها تجلب لهم الحظ.

وذكرت الفنانة نجوى فؤاد أنها تتفاءل برقم 2، قائلة "رقم حلو ودمه خفيف"، مؤكدة أن أول أجر تقاضته من عملها بالرقص كان 2 جنيه وحصلت عليه يوم 2 فى الشهر، لذلك تتفائل وتحب هذا الرقم.

فى حين أكدت زهرة العلا أنها لا تعرف سبباً معيناً لعشقها لرقم 11، لكنها تتفاءل به فى كل معاملاتها.

واتفق فريد شوقى وهدى سلطان اللذان كان متزوجان خلال هذه الفترة على حب رقم 12 وتفاؤلهما به، بينما أكدت ليلى فوزى أنها تعشق رقم 6، وأشار محمود المليجى ومحسن سرحان وعماد حمدى وأمينة رزق على التفاؤل برقم 17، فيما أكدت الجميلة هند رستم أنها تحب رقم 4 وتتفائل به، بينما أحبت سمراء النيل مديحة يسرى رقم 16.