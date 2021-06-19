10 صور من حفل زفاف أماني كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحتفل الفنانة أماني كمال، بعقد قرانها وحفل زفافها مساء اليوم الجمعة.

ونشرت الفنانة ديانا هشام، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد لحظة دخول أماني كمال مع عريسها لساحة الاحتفال بالزفاف، على أنغام أغنية "طلي بالأبيض يا زهرة نيسان" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

كما نشرت ديانا، صورا من عقد قران أماني كمال.

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "الدايرة" أمام الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة مها أبوعوف، الفنان عماد رشاد، الفنان محمد علاء، الفنان تامر شلتوت، الفنان محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.