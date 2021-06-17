شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مداعبا جمهوره: طبق البطيخ ده ناقصه حاجتين لا يعرفهم غير الكرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم أمير كرارة فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، وهو يتناول البطيخ، مداعبا جمهوره ومتابعيه، قائلا: "طبق البطيخ دا ناقصه حاجتين لا يعرفهم غير الكرارة".



أمير كرارة

وحرص عدد من الفنانين على التعليق على صورة كرارة، منهم فتحى عبد الوهاب، الذى قال: "ويحي.. سمعت أنه يأكل بطيختين على العشاء".





من ناحية أخرى، أكد النجم أمير كرارة لـ"الخليج 365"، أنه بصدد التجهيز لعمل جزء ثان من فيلم "كازابلانكا" قريبا، الذى كتب الجزء الأول له هشام هلال، وأخرجه بيتر ميمى، ولم يتم تحديد موعد نهائى لانطلاق التصوير، خاصة أن العمل ما زال فى مرحلة الكتابة والتحضيرات الأولية.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

فيلم "كازابلانكا" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، غادة عادل، أحمد داش وآخرون، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، بيومى فؤاد، أحمد فهمى وغيرهم.