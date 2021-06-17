شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف عن انخداعها بأقرب الناس لها وتعلق: وماله هو أنا بنخدع من حد غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة زينة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن حزنها من انخداعها من أقرب الناس لها، حيث نشرت عدة صور لها وهي تسير منفردة وحدها وعلقت عليها، قائلة: "أنا اتخدعت في أقرب الناس ليا.. وهاتخدع تانى.. وماله هو أنا بتخدع من حد غريب".



زينة

وما أن نشرت الفنانة زينة الصور حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على التفاعل معها، بتعليقات ما بين دعمها وبين كلام عن أن هذا الأمر أصبح عاديا بهذا الزمن.



زينة على إنستجرام

ومن التعليقات التى جاءتها الفنانة نادية الجندي، حيث اكتفت فى تعليقها على الصور بأكثر من إيموشن يعكس حبها لها، فى حين كتب آخر لها: "عادي كلنا بنتعلم وده بقى الطبيعي".



الفنانة زينة

من ناحية أخرى احتفلت الفنانة زينة فى شهر فبراير من العام الجاري بعيد ميلادها، كما شاركت خلال مارثون دراما الماضي بمسلسل من بطولتها حمل اسم "كله بالحب" من تأليف محمد الشخيبي إخراج عصام عبد الحميد وبطولة أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، سامر المصري، مصطفى درويش ويوسف عثمان.