محمد الباسوسي: إيناس عبدالدايم جعلتني أتخلص من الأنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، إنه كان مشغولا بالكتابة وحينما اختارته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم كان ينوي الرفض ولكنه غير وجهة نظره بعد جلسة جمعتهما.

وأضاف الباسوسي في حفل افتتاح الدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة،

: اكتشفت إني كنت أناني طوال مشواري اخترت الكتابة والفن ولكن وزيرة الثقافة اختارتني وكنت في طريقي لمكتبها وأنا أحمل قرار الاعتذار ولكنها قالت لي نحن فنانين علينا محاربة الاٍرهاب بالفن.

وتابع: "إيناس عبد الدايم جعلتني أتخلص من الأنانية وأشكرها على هذه الدورة في ظل التحديات

واقيم حفل الافتتاح منذ قليل بمدينة الإسماعيلية، وسط إجراءات احترازية مشددة، وقدمت الحفل الإعلامية إنجي علي.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام