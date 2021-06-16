الهند: تويتر يتعمد عدم الامتثال للقوانين المحلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصاعدت المواجهة بين الحكومة الهندية وتويتر، الأربعاء، عندما اتهم وزير التكنولوجيا في البلاد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الامتثال عمدا للقوانين المحلية.

إلى هذا، قال وزير التكنولوجيا رافي شانكار براساد، إن تويتر اختار عمدا “طريق التحدي” عندما يتعلق الأمر باتباع لوائح الإنترنت الجديدة، التي قال نشطاء رقميون إنها قد تقيد الكلام على الإنترنت والخصوصية في الهند.

لوائح جديدة

وأضاف براساد في سلسلة من التغريدات: “إذا اعتقد أي كيان أجنبي أن بإمكانه تصوير نفسه على أنه حامل راية حرية التعبير في الهند لإعفاء نفسه من الامتثال لقانون البلاد، فإن هذه المحاولات في غير محلها”.

يشار إلى أن الحكومة الهندية على خلاف مع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية حول مجموعة جديدة من اللوائح الشاملة التي تمنحها مزيدًا من السلطة لمراقبة المحتوى عبر الإنترنت. يتطلب الأمر من الشركات محو المحتوى الذي تعتبره السلطات غير قانوني والامتثال لأوامر الإزالة الحكومية والمساعدة في تحقيقات الشرطة وتحديد منشئي “المعلومات الضارة”.