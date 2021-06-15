تامر حسني يشوق جمهوره لكليب "افتح قلبك".. وطرحه خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شوق النجم تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، إلى فيديو كليب "افتح قلبك" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ونشر تامر، صورا من كواليس تصوير الكليب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "انتظروا كليب (افتح قلبك) خلال أيام إن شاء الله، كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، تسجيل م/ هيثم راضي".

ومن جانب آخر؛ ينتظر النجم تامر حسني طرح فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".