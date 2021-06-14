حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 02:57 مساءً - أثار الفنان المصري ” محمد منير ” حالة من الجدل حول وضعه الصحي على خلفية غيابه عن حفل تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما وما تردد حول إصابته بفيروس كورونا .

وتبين أن سبب غياب محمد منير عن حضور المهرجان وتكريمه هو لالقيه الجرغة الثانية من لقاح فيروس كورونا وأنه عانى من أعراض خفيفة ناتجة عن تلقيه اللقاح .

وأكد الكينج في تصريحات صحفية له على أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أزمات صحية .. وأنه اعتذر عن استلام التكريم بسبب تزامن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا مع موعد الحفل .

يذكر أنه كان من المفترض أن يتم تكريم الفنان محمد منير الأسبوع الماضي ضمن فعاليات الدورة الـ 69 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما لكنه اعتذر عن الحضور وتسلّمت الجائزة بدلاً منه الفنانة ” هالة صدقي ” .