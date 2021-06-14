"الله على جماله".. نرمين الفقي تنشر صورة على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها، صورة لها على شاطئ البحر.

ونشرت نرمين، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الله على البحر وجماله".

وشاركت نرمين الفقي في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

كما شاركت في نفس الموسم بمسلسل "ضل راجل" مع النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.